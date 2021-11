La ministre du tourisme du Québec en déplacement à Lyon ce mercredi

Caroline Proulx est actuellement en déplacement en France dans le cadre d'une mission économique qui vise à promouvoir le Québec comme destination touristique en cette période post-Covid.

La ministre du tourisme du Québec profiter de sa visite dans l'Hexagone pour se rendre dans la capitale des Gaules à l'occasion de la reprise des vols Lyon-Montréal par Air Canada. Elle s'entretiendra avec notamment avec Philippe Meunier, le vice-président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes chargé de l’aménagement du territoire et des relations internationales, ainsi qu’avec Hélène Dromain, la vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée des relations européennes et internationales, de la coopération décentralisée et du tourisme.