Près de Lyon : vingt collégiens attaquent les passagers d'un bus, une femme blessée

Un bus TCL de ligne 7 circulait à Villeurbanne en direction de Vaulx-en-Velin quand il a été attaqué par une vingtaine d'individus montés à bord au niveau de l'arrêt "Simone-Lagrange".

Selon nos informations, ces collégiens, mineurs, étaient armés de bâtons et de branches d'arbre. Ils ont d'abord menacé et insulté le conducteur avant de s'en prendre directement aux passagers. Plusieurs coups ont été portés aux clients du réseau TCL. Une usagère, qui a manifesté son mécontentement face à l'attitude de ces jeunes, a été plus violemment frappée et a dû être prise en charge par les sapeurs-pompiers.

On ignore encore le motif de cette attaque extrêmement violente. Le conducteur du bus a porté plainte, une enquête est en cours.