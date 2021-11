LOU Rugby : rupture des tendons des deux genoux pour Mathieu Bastareaud

Le troisième ligne s'est en effet gravement blessé samedi dernier face à Toulon. Le rugbyman a annoncé ce lundi que le tendon quadricipal de ses deux genoux ont lâché en même temps.

"C'est un énorme coup dur", témoigne le joueur qui venait tout juste de se remettre d'une précédente blessure. "Maintenant, c'est un long chemin qui m'attend et je me sais bien entouré avec ma famille, mes proches et le club", poursuit-il avant d'annoncer qu'il se laissait un peu de temps pour réfléchir à son avenir.

Le LOU a de son côté publiquement apporté son soutien à Mathieu Bastareaud dont la suite de la carrière semble compromise.