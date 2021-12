Présidentielle : Charles Millon nie avoir rallié Eric Zemmour

L'ancien président de la Région Rhône-Alpes a tenu à démentir ces informations jeudi.

Dans un mot accordé à L'Incorrect, il estime que "ce n’est pas la première fois que mon ralliement est annoncé par les médias. Partisan de toujours de l’union des droites je rencontre tous les chefs de file et les candidats. Je me prononcerai en temps et en heure".

Autant dire qu'un ralliement est probablement dans les tuyaux, d'autant qu'il l'avait déjà flatté dans L'Express, mais que Charles Millon attend peut-être de connaître les résultats du congrès LR ce week-end avant de se prononcer. "La majorité des électeurs de #droite aspirent à l'union des droites. Je dialogue avec tous ceux qui y sont favorables . Et je continuerai", ajoute-t-il sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi matin, le député LREM du Rhône Jean-Louis Touraine estimait dans un communiqué de presse qu'un ralliement de Charles Millon à Eric Zemmour serait "la suite logique d'engagements passés et de compromissions douteuses. Charles Millon achève là ce qu'il avait commencé à théoriser et tenté de réaliser lorsqu'il avait voulu accéder à la présidence de la Région Rhône-Alpes grâce à l'appui des élus du Front National".