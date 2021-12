Frappé par les rumeurs, le maire de Rillieux-la-Pape s'exprime publiquement sur son divorce houleux

Ce lundi, ce sont nos confrères de Médiacités qui ont décidé de publier un article concernant le maire LR de Rillieux-la-Pape, révélant ainsi la procédure de divorce entamée avec sa femme mais aussi le rôle de leur fils qui, comme souvent dans les séparations douloureuses, se retrouve tiraillé entre ses deux parents.

Médiacités indiquait ainsi qu’Alexandre Vincendet avait suivi un stage de responsabilité parentale après avoir été accusé par sa femme de s’être montré violent avec leur fils âgé de 4 ans en mars 2020. Et d’affirmer que l’édile rillard faisait l’objet "d’une autre enquête, en cours d’instruction, pour "mauvais traitements" et "violences sur mineur", pour des faits qui datent cette fois-ci de juin 2020 et qui concernent encore son fils".

Dans la soirée, Alexandre Vincendet a décidé d’exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux, en réponse à ses détracteurs, mais aussi à nos confrères qu’il annonce attaquer en justice.

"Alors que notre mariage ne fonctionnait déjà plus et suites aux allégations de mon épouse auprès d’un tiers mal intentionné, j’ai alors accepté en juillet 2020 de suivre un stage de parentalité dans l’espoir de sauver mon couple et de préserver ma cellule familiale, alors que j’aurai pu, et que j’aurai dû, contester ces allégations infondées. Mon épouse ayant porté plainte le 13 octobre dernier, après que j’ai missionné un avocat pour entamer une procédure de divorce, le Procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire", reconnaît l'élu dans un premier temps.

"De très nombreuses personnes, amis, nounou, famille, enseignants… ont été entendues. Au cours de l’enquête, suite aux accusations de mon épouse, mon petit garçon qui a été entendu a déclaré: "Arrête de mentir Maman!", "Non ! Papa il frappe personne !", "Papa, il tape pas !". D’autres pièces importantes du dossier m’obligeraient à porter atteintes au secret de l’enquête. Je m’y refuse ! C’est sur la base de tous ces témoignages, de toutes ces auditions et d’une expertise médicale que le Procureur a classé sans suite la plainte déposée par mon épouse", écrit le président des Républicains du Rhône, dans un déballage inédit pour un élu de la Métropole de Lyon et qui est vécu comme un "déchirement" par l’intéressé.

"Contrairement à ce qu’écrit Médiacités, au mépris de toutes règles déontologiques, il n’y a aucune enquête en cours d’instruction concernant ma famille. A ce titre, j’ai demandé à mon avocat de déposer plainte contre ce média pour diffusion de fausses informations, diffamation et atteinte à la vie privée. Je n’ai qu’une seule pensée, qu’une seule obsession, préserver de tout ça mon petit garçon. L’amour de ma vie", conclut Alexandre Vincendet.