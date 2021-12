5e vague de Covid : 189 patients hospitalisés aux HCL, les lits de réanimation réarmés à Lyon

Selon les chiffres publiés ce vendredi, 189 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux lyonnais. En 24h, ce sont 17 personnes de plus qui ont été admises. Avec 53 personnes en réanimation, les HCL ont décidé de réarmer des lits, portant à 153 le nombre de places. "A ce jour, la quasi-totalité des lits de réanimation des HCL sont occupés. Nous avons donc décidé d’activer l’installation de lits complémentaires de soins critiques et de réanimation pour nous permettre d’accueillir plus de patients", a expliqué Raymond Le Moign. Plusieurs dizaines de lits devraient ainsi être armés d’ici à la semaine prochaine.

Dans le même temps, les opérations non-urgentes sont déprogrammées. Cela concerne entre 30 et 50% des interventions. "L’objectif est de libérer à nouveau des professionnels pour armer des lits de soins critiques, notamment pour accueillir des patients atteints de la Covid-19", précisent les HCL.

A la veille des vacances de Noël et "après déjà 20 mois de stop-and-go dans les services de soins, la direction générale des HCL tient une nouvelle fois à saluer la capacité d’adaptation et l’engagement sans faille des professionnels du CHU pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent".