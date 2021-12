Traditionelle manifestation anti pass sanitaire ce samedi à Lyon

Avec le concours de "Coronafolie", "Alliance du peuple", "Tous Citoyens Responsables et "Citoyens Libres", le collectif "Lyon pour la Liberté" appelle au rassemblement pour lutter contre "le vaccin obligatoire, le pass de la honte, la société de contrôle permanent, les mensonges médiatiques et la corruption du gouvernement et des big pharma".

Le ton est donc donné par les organisateurs qui se disent apolitiques. Le rendez-vous est fixé à 14h au niveau de la station de métro des Brotteaux. Le cortège devrait terminer sa course dans le Vieux Lyon.

Le mouvement, en perte de vitesse depuis quelques semaines, pourrait retrouver de la couleur après les récentes annonces du gouvernement relatives à la généralisation de la 3e dose de vaccin.