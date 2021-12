Covid-19 à Lyon : à dix jours de Noël, situation stable aux HCL

Un chiffre en très légère baisse puisque vendredi, 188 patients étaient comptabilisés dans les hôpitaux de l'agglomération lyonnaise. Sur ces 181 personnes, on en dénombre 57 en réanimation (contre 53 vendredi dernier).

Les chiffres deviennent plus alarmants quand on regarde ceux du territoire complet comprenant les établissements du département Rhône mais aussi les centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu et Vienne en Isère : 515 patients Covid+ actuellement pris en charge (contre 504 vendredi), dont 97 en réanimation.

Plusieurs dizaines de lits devaient être armés cette semaine dans les établissements de Lyon. Avec la consigne de déprogrammer les opérations non-urgentes. Cela concerne entre 30 et 50% des interventions. "L’objectif est de libérer à nouveau des professionnels pour armer des lits de soins critiques, notamment pour accueillir des patients atteints de la Covid-19", précisaient les HCL la semaine dernière.

Avec un taux de positivité de 8,5%, la région Auvergne-Rhône-Alpes est actuellement le territoire le plus touché par l'épidémie selon Santé Publique France.