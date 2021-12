La Ville de Lyon élabore son projet éducatif avec plus de 3000 parents

Depuis le mois de mai 2021, l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, les parents et les enfants ont été invités à participer à l’élaboration de ce nouveau projet.Plus de 5000 personnes se sont ainsi mobilisées pour contribuer au projet éducatif lyonnais, dont 700 enfants pour les ateliers d’expressions, 3700 parents et 800 acteurs éducatifs.

Et près de 500 contributeurs ont participé aux 24 ateliers organisés par la Ville sur les thématiques ciblées, au cours desquels ont émergé plusieurs idées. Ont été évoquée la mise en place d'un référent nature pour faire vivre les projets de transition écologique au niveau local, la création d'atelier de formation à l'outil numérique pour les parents, la mise en place d'un parcours musique tout au long de la scolarité, ou encore la possibilité d'avoir une continuité entre le primaire et le secondaire.

"Par ce projet éducatif, nous avons réussi à construire une véritable alliance éducative qui permet d’accompagner les enfants dans et autour de leur scolarité, en reconnaissant à chaque acteur un rôle d’éducateur et en agissant collectivement pour le bien-être des enfants", a expliqué Stéphanie Léger, l'adjointe au Maire déléguée à l’éducation.

Ce projet éducatif repose également sur plus de proximité, "avec la création de collectifs éducatifs locaux" : "La Mairie d’arrondissement assurera un rôle d’organisateur en réunissant les collectifs et interagira avec le conseil éducatif lyonnais, lui-même en lien avec les partenaires institutionnels. Une nouvelle gouvernance qui permet de partir de la base et d’associer l’ensemble de la communauté éducative", ont précisé les services de la Ville dans un communiqué.