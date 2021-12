Lyon : la préfecture crée une brigade pour la Guillotière avec 31 policiers déployés 7j/7

Des CRS placés toute la journée sur place avaient permis de redonner au quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon une nouvelle jeunesse, et surtout un apaisement salué par les habitants, y compris les plus en colère qui ont créé des collectifs bien connus des politiques et des autorités.

Sauf que les 30 CRS ne peuvent pas rester à la Guillotière ad vitam eternam. Leur récent départ avait logiquement provoqué le retour des vendeurs à la sauvette et des attroupements.

La préfecture du Rhône annonce ce jeudi matin dans un communiqué de presse avoir initié la création d'une brigade spécialisée de terrain (BST) et exclusivement consacrée au secteur Guillotière/Part-Dieu. Le recrutement se fera ces prochains jours pour une entrée en fonctions en janvie. Les services de l'Etat espèrent la voir devenir pleinement opérationnelle au début du mois de février.

Ce sont 31 policiers "expérimentés" qui la composeront. Et elle interviendra sur ce secteur problématique 7j/7.

"Cette brigade aura pour missions principales la sécurisation, la dissuasion et la lutte contre la délinquance (vols, violences, recels, trafics de cigarette…). Elle sera très mobile et rapidement projetable, notamment grâce à sa parfaite connaissance du terrain, de ses acteurs et de la typologie de délinquance du territoire", promet le préfet Pascal Mailhos.

L'agglomération lyonnaise compte déjà quatre autres BST actives sur le terrain : Lyon 8e, Vaulx-en-Velin, les Minguettes de Vénissieux et Rillieux-la-Pape.

Cette annonce de la préfecture s'ajoute au vote de la Métropole de Lyon cette semaine. Une enveloppe de 2,3 millions d'euros a été débloquée pour la place Gabriel-Péri, pour y réaliser des aménagements encore à définir mais qui consistera notamment en de la piétonisation et de la végétalisation.