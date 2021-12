Guillotière : la Métropole de Lyon engage 2,3 millions d'euros pour la place Gabriel Péri

La Métropole de Lyon a finalement abordé le sujet ce mardi lors de son conseil communautaire, votant une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour la place Gabriel Péri.

"Source de nombreux dysfonctionnements, la place Gabriel Péri et les espaces publics attenants sont au coeur de de l’action de la Métropole et de la Ville de Lyon afin de proposer aux habitants du quartier et du territoire métropolitain de nouveaux espaces apaisés pour toutes et tous. La Métropole de Lyon a poursuivi la concertation sur le volet aménagement urbain depuis l’automne", est-il précisé. Cette phase, qui s’achève mercredi, permettra de définir les aménagements retenus. L'enveloppe de 2,3 millions d'euros servira "à la fois à financer les premiers travaux dès l’année 2022 et ceux qui nécessitent des études approfondies pour être réalisés dans les prochaines années afin de participer à l’amélioration progressive de ce secteur".



En fonction des conclusions de la concertation, il pourrait être envisagé une création et une reprise des traversées piétonnes sur le cours Gambetta, la suppression du stationnement en épis sur le cours Gambetta afin d’améliorer le cheminement piétons et l’usage des modes actifs, la piétonisation du nord de la rue de Marseille, de la petite rue Moncey et de la rue Paul Bert, le réaménagement et la végétalisation de la place Gabriel Péri et la requalification de l’espace situé devant La Poste.

"La place Gabriel Péri et ses environs, au centre de notre Métropole et de notre histoire, est au coeur de nos préoccupations avec la Ville de Lyon. En mobilisant d’ores et déjà plus de 2,3 millions d'euros nous serons au rendez-vous de l’amélioration de cet espace pour toutes et tous afin de participer à l’apaisement de ce secteur. Les enjeux sur ce quartier populaire et très fréquenté sont multiples et nous y travaillons en étroite collaboration avec la ville de Lyon, l’État, le SYTRAL, et en concertation avec les usagers, les commerçants et les habitantes et habitants", a réagi Béatrice Vessiller, la vice-présidente en charge de l’urbanisme et du cadre de vie.

Le vote de la délibération s'est plutôt bien passé, loin des crises de nerf de la matinée.

Christophe Geourjon, élu UDI qui connaît bien le 7e arrondissement, a simplement estimé qu'une "réponse PVC n'est pas au niveau". PVC ? Pour Piétonnisation, végétalisation, concertation, une trouvaille qui pourrait revenir dans les débats durant le mandat...

Même si personne n'a attaqué Grégory Doucet lors de la séance, le maire de Lyon s'est senti obligé de rétorquer en fulminant. Seul donc.

"Qu'avez-vous fait ?", lançait-il à plusieurs reprises à ses contradicteurs élus depuis plusieurs mandats, leur reprochant de n'avoir eu aucune action éducative, de santé publique, culturelle pour la Guillotière. L'édile écologiste appelait de ses voeux une "grande place centrale agréable, végétalisée, apaisée" et rappelait son "attachement à la Guillotière, l'un de nos quartiers emblématiques".