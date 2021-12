Euronews change de gouvernance : le début d'une révolution ?

Euronews a annoncé ce vendredi l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire. Alpac Capital, un fonds d'investissement portugais, a signé une promesse d'achat des titres jusque là détenus pas MGN, soit 88% des parts de l'entreprise.

Le duo Pedro Vargas David et Luis Santos vont donc devenir les nouveaux décideurs de la grande chaîne internationale dont le siège se trouve à la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Il se pourrait que cette nouvelle gouvernance change beaucoup de choses pour la société en perte de vitesse et en manque d'argent. Une nouvelle stratégie numérique pourrait ainsi voir le jour, d'autant plus qu'Euronews, diffusée dans plus de 160 pays, a pour obligation de se réinventer avec la crise sanitaire.

Même si la direction financière change, Michael Peters, actuel président du directoire, restera une tête pensante en devenant le président du nouveau conseil d'administration. "Les changements mis en place et à venir sont un gage de la réussite de la stratégie de transformation de l’entreprise mise en œuvre ces dernières années", a assuré l'homme fort du cube vert.

La liberté éditoriale devrait quant à elle rester inchangée. La révolution interne entrera en vigueur début 2022.