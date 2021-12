Le coût astronomique du futur magazine de la Ville de Lyon

En juin dernier, la mairie écologiste de Lyon était fière d'annoncer le nouveau nom du magazine trimestriel municipal décidé par les Lyonnais à l'aide d'un vote en ligne. "Au Fil de Lyon" a remplacé "Lyon Citoyen" cet été.

Dans la foulée, un appel d'offres a été lancé pour l'édition et l'impression de 16 numéros de 52 pages pour un total de 295 000 exemplaires. L'appel d'offres est divisé en 5 lots : maquette, conception, impression, diffusion postale et diffusion publique (dans les métros et les établissements recevant du public).

Prix maximal de l'opération : 3,4 millions d'euros sur 4 ans, soit 213 750 euros le numéro. Un coût de production extrêmement élevé expliqué principalement par le nombre de pages : 2 millions d'euros pour 26 planches. Il aurait été possible de réaliser des économies en diminuant ou en augmentant le magazine de 4 pages pour éviter à l'imprimeur de devoir réaliser l'opération en deux fois, ce qui augmente les coûts.

"Défendre des valeurs écologiques implique un combat contre le gaspillage. La Ville de Lyon, si à cheval sur ce principe, est en train de nous dire ' faite ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que nous allons faire'", dénonce CANOL, l'association locale de défense du contribuable.

Pour ses membres qui veillent au grain en matière de dépense publique, le manque de sérieux économique dans cet appel d'offres n'est qu'un symptôme de la volonté assumée par Grégory Doucet d'augmenter l'endettement. Seul espoir pour éviter une nouvelle dépense faramineuse : que les entreprises européennes qui répondent à l'appel d'offres jouent la carte de "celui qui dépensera le moins" pour plaire à la mairie.