Une Nuit de la Solidarité à Lyon en janvier

Une Nuit de la Solidarité se déroulera à Lyon dans la nuit du 20 au 21 janvier. L’opération, dont le concept vient des Etats-Unis, se développe depuis 2018 en France, notamment à Paris et à Metz. "Il s’agira de réaliser une "photographie", à l’instant T, de la situation des personnes sans-abri sur le territoire de la ville de Lyon", explique la municipalité organisatrice de l’évènement avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

"Une opération de décompte de nuit a pour objectif de mieux connaître le nombre, le profil et les besoins des hommes et des femmes, parfois avec enfants, en situation de rue. Cette opération n’est pas une intervention sociale, ou une maraude au sens classique du terme, mais un outil qui a pour finalité d'adapter au mieux les réponses et politiques publiques qui sont destinées à ces personnes", précise la Ville de Lyon.

Cette Nuit de la Solidarité réunira des bénévoles, citoyens comme professionnels. Ces derniers auront comme mission d’aller à la rencontre des sans-abris pour échanger avec eux et leur faire répondre à un questionnaire. Les inscriptions se font sur ce site.

"Les informations recueillies seront ensuite traitées et analysées par un comité scientifique, et les résultats de l'enquête seront rendus publics", indique la Ville de Lyon.