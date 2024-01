Relogement des femmes et enfants sans-abris du CCVA à Villeurbanne

Voilà plus de deux mois qu'une centaine de femmes et leurs enfants occupaient le Centre Culturel de la Vie Associative (CCVA) du Cour Emile Zola à Villeurbanne. Face aux vagues de froids et au sans-abrisme, celles-ci s'étaient réfugiées le 8 novembre 2023 dans la salle de bal de l'équipement municipal, aidées des collectif Solidarité entre Femmes à la rue et Droit au logement 69.

Après plusieurs mois de lutte, les collectifs ont donc réussi à reloger provisoirement 56 personnes, tandis que les autres sont abritées dans un gymnase : "La moitié des occupant.e.s sont hébergés,les autres à l'abri dans un gymnase le temps qu'une vraie solution soit mise en place", explique le collectif via son communiqué, avant d'ajouter fièrement "C'était difficile mais on est là, on y est arrivé !".

Pour la quarantaine de femmes et enfants restants, la maire de Villeurbanne et la préfecture ont proposé (plutôt que l'expulsion avec aide de la force publique) un relogement provisoire de quelques nuits à l'hôtel, à Belleville et Massieux : "le bus de la préfète est reparti vide, personne n'en veut de ses hôtels !", soutient le collectif, préférant "encore être dehors". Après de longues négociations, les collectifs ont donc obtenu que les 47 occupantes restantes soient relogées dans un gymnase du quartier, "le temps de faire des travaux dans un bâtiment pour la quarantaine de personnes qui n'ont pas été hébergées."