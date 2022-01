Lyon Politiques : Lyon climatiquement neutre, Nuit de la Solidarité et ultragauche - 21/01/22

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André, du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'ancien député Emmanuel Hamelin et l'activiste pour la justice sociale et environnementale Charles de Lacombe interviennent sur les sujets suivants :

- Lyon candidate pour devenir climatiquement neutre : un énième label ou le futur grand combat des habitants ?

- La Nuit de la Solidarité dénoncée par des associations : la mairie a-t-elle instrumentalisé le bénévolat ?

- L’ultragauche menace le siège de Bayer à Lyon : Gérald Darmanin doit-il dissoudre la GALE ?