Près de Lyon : un camion de distribution de repas aux sans-abris volé

Les faits se sont produits début février : le Renault Master de l’association, qui servait chaque dimanche des repas aux sans-abris sur la Place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon a été dérobé, alors qu’il était garé en plein cœur Millery : rue de Bliesbruck. 3000 euros de matériel ont été volés dans la foulée, rapporte Le Progrès.

Plus de 150 repas étaient distribués chaque dimanche sur la Place Carnot. Composés d’invendus de boulangeries du Sud lyonnais (comme Lambert à Vernaison, Verney à Vourles ou encore Poncet à Millery), les “grands-mères” mettaient tout autant la main à la pâte pour préparer compotes et soupes chaudes pour les sans-abris de Lyon. C’est grâce aux dons de fruits et légumes des potagers du Garon que ces plats pouvaient voir le jour.

Le camion des bénévoles de l’association Festin d’Espérance se dirigeait alors le soir vers Perrache pour installer des tables abritées et des serpentins pour réchauffer les plats.

Pour faire face à cette perte de matériel adapté, l’association Festin d’Espérance a lancé une cagnotte Leetchi, pour pouvoir racheter un camion et combler les équipements perdus.