Covid et Nouvel-an : les bars et restaurants devront fermer à 1h à Lyon et dans le Rhône

C’est pourquoi Pascal Mailhos a pris un ensemble de mesures afin de freiner au mieux la multiplication des cas dans l’agglomération lyonnaise en début d’année.

Ainsi, "les dérogations d’ouverture tardives après 1 heure du matin accordées aux débits de boissons et restaurants dans le département du Rhône sont suspendues à compter du 31 décembre 2021 à 00h00 jusqu’au 2 janvier 2022 à 12h00".

Cela veut dire que tous les établissements concernés devront impérativement exclure leurs clients avant l’heure fatidique de 1h du matin la nuit du Nouvel-an pour ne pas risquer de très lourdes amendes.

Aussi, la préfecture a annoncé un renforcement des restrictions dans les espaces publics du Rhône et de la Métropole de Lyon. Il sera interdit, dès vendredi à 17h, de consommer de l’alcool de la voie publique, de se rassembler dans les rues et espaces publics, d’acheter ou de vendre de l’alcool à emporter ou encore de danser dans les lieux et établissements recevant du public (bars et restaurants inclus).

"Des consignes de fermeté ont été données aux forces de l’ordre pour veiller au respect de ces mesures. Des contrôles renforcés seront menés", précise le préfet.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu’au 2 janvier à 21h. Par ailleurs, le port du masque redevient obligatoire en extérieur à Lyon et Villeurbanne pour une durée de trois semaines minimum.