Lyon : les lignes T3 et T7 en grève le 31 décembre !

Les lignes de tramway T3 et T7 ne fonctionneront plus le 31 décembre à partir de 19h, indique le gestionnaire du réseau, Keolis. Un mouvement social en est la cause.

Dépendante de la signalisation de ces lignes, le Rhônexpress circulera plus à partir de 19h. Des cars assureront la liaison entre Vaulx-en-Velin la Soie et St Exupéry.

Pour la ligne T3, le dernier départ depuis Part-Dieu Villette aura lieu à 19h16, et le dernier départ de Meyzieu Z.I à 18h39. Pour la ligne T7, le dernier départ de Décines OL Vallée se fera à 18h58, et depuis Vaulx-en-Velin La Soie à 19h14. Des bus relais desserviront l’ensemble des arrêts situés entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.I, avec une fréquence comprise entre 20 à 40 minutes.

Le reste du réseau fonctionnera normalement, et sera même renforcé, en cette soirée du 31 décembre.