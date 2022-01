Gérard Collomb a passé le Nouvel An confiné à cause du Covid-19

Alors que Grégory Doucet annonçait la semaine dernière qu’il avait été contaminé par le Covid-19 et qu’il devait passer Noël seul, c’est au tour de Gérard Collomb de lever le voile sur son isolement forcé pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

L’actuel élu d’opposition l’a révélé dans son message de voeux pour 2022 vendredi soir : "Je souhaite à chacune et à chacun un bon réveillon. J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui, comme moi, sont confinés ce soir pour cause de Covid".

S’il laisse entendre qu’il est malade - d’où les nombreux messages lui souhaitant bon rétablissement -, Gérard Collomb, 74 ans, ne précise pas vraiment s’il a été contaminé ou s’il est seulement cas contact.