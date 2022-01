Reporté à cause du Covid, le marché aux vins d’Ampuis se tiendra finalement en avril

La crise sanitaire emporte encore un événement avec elle.

Le célèbre marché aux vins d’Ampuis a été reporté en avril à cause de l’aggravation de la pandémie ces dernières semaines.

Les responsables du syndicat des vignerons de côte-rôtie se sont réunis en début de semaine et ont estimé qu’il était "plus raisonnable de reporter".

Pour rappel la 93e édition devait se dérouler du 21 au 24 janvier, il aura finalement lieu du 29 avril au 2 mai 2022.