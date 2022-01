Le LOU Rugby déchaîné s’impose 35-10 face à la Section paloise

Plus présents que jamais, les voix des supporters n’ont cessé de résonner dans le MATMUT Stadium de Gerland. Les enjeux sont multiples pour nos Rouge et Noir : s’imposer à la maison face à une équipe de Pau qui s’est imposée lors du match aller et conserver une place dans le tant convoité TOP 6 du championnat.

Le LOU engage le jeu à la 7’ grâce à un essai inscrit par le capitaine Jordan Taufua. Lima Sopoaga prend la relève de Léo Berdeu et transforme l’essai (7-0). L’équipe Lyonnaise malmène les Palois et domine très nettement le début de jeu. La Section paloise inscrit ses premiers points sur une pénalité à la 13’ (7-5).

Nouvel essai pour le LOU de Josua Tuisova à la 22’ qui conclut après un duel de force contre les Palois. Lima Sopoaga transforme (14-3).

La Section paloise profite d’une faille dans la défense Rhodanienne et marque un essai à la 24’ (14-8). Une formalité pour Martin Puech qui traverse sans mal pour aplatir. L’essai est transformé par Antoine Hastoy qui permet à son équipe de recoller (14-10).

Nouvel essai inscrit à la 31’ par le capitaine Jordan Taufua qui offre un doublé à son équipe ! Le fruit d’une magnifique séquence collective qui n’a laissé aucune chance aux Palois. Sopoaga transforme et amène son équipe vers un nouveau palier (21-10).

Les hommes de Mignoni ne perdent pas de temps en deuxième mi-temps. Davit Niniashvili inscrit un essai à la 43’ transformé par Sopoaga (28-10).

La Section paloise fait face à une équipe Lyonnaise très performante en attaque et peine à prendre des points mais ne perd pas une occasion de faire peur en profitant des failles en défense. Lyon dynamise le jeu avec beaucoup de vitesse et enchaine dans le camp palois.

Cinquième essai du LOU à la 69’ aplatit par Colby Fainga’a. Léo Berdeu s’engage dans le jeu pour les dernières minutes et transforme (35-10).

Le LOU prend donc 5 points au classement suite à une belle victoire et grâce à un bonus offensif de 1 point. L’équipe retrouvera la pelouse du MATMUT Stadium de Gerland le 21 janvier à 21h pour la Challenge Cup face à Benetton Rugby.

A.B.