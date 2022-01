Challenge Cup : le LOU Rugby à Perpignan pour garder la tête de son groupe

Actuellement en tête de leur groupe, les rugbymen lyonnais vont tenter de rester invaincus face à des Perpignanais qu'ils avaient battus 47-3 mi-septembre en Top 14.

Pour cette rencontre, Pierre Mignoni pourra s'appuyer sur Felix Lambey, Romain Taofifenua ou encore Baptiste Couilloud qui jouera son 100e match sous les couleurs du LOU. L'entraîneur a expliqué en conférence de presse vendredi qu'il attendait de son groupe d'être "plus efficace pour empêcher l’autre équipe de vite se remettre en jeu". Et de noter que la situation n'est pas simple avec le Covid-19 "car à 48h du match, on te sort des joueurs au dernier moment".

Jean-Marc Doussain a également fait face aux journalistes. Il a indiqué que ses coéquipiers avaient "des attentes sur nos facultés à conserver nos standards en termes de jeu et de concentration" et la volonté de "garder cette exigence que l’on a". Le demi de mêlée a confirmé l'objectif principal : "jouer à fond la compétition".

Coup d'envoi à 21h, à visionner sur France 4.

Le XV de départ : Devisme, Ivaldi, Kaabeche - Guillard, Taofifenua R. - Lambey (cap), Falcoz, Fainga'a - Couilloud (m), Sopoaga (o) - Niniashvili, Parisien, Mignot, Dumortier - Laporte.

Sur le banc : Charcosset, Taofifenua S., Bamba, Vignolles, Sobela, Doussain, Berdeu, Regard.