Lyon : Christiane Taubira se déclare candidate à la présidentielle 2022

L’ancienne ministre de la Justice avait choisi Lyon et sa colline qui travaille pour se déclarer candidate à la présidentielle 2022.

Et c'est le vice-président de la Métropole de Lyon, Renaud Payre, fruit de l'union des gauches aux métropolitaines et municipales, qui ouvrait le bal à la tribune dans un épais brouillard. "Lyon est la ville où la jeunesse a toujours su dire non. Pas un non qui prône l’immobilisme. Mais un non aux inégalités, à l’ordre établi, aux revenus précaires... (...) C'est avec la conviction que l'union est nécessaire que nous nous retrouvons aujourd'hui. (...) Merci Christiane de porter l'espoir", concluait l'élu lyonnais.

Christiane Taubira prenait la parole, gants et doudoune de rigueur, devant une petite foule de 200 personnes. "J’entends les colères face aux inégalités, injustices, discriminations", indiquait l'ancienne Garde des Sceaux après avoir fait un portrait de la capitale des Gaules et de ses habitants. "A chaque fois, les Français m’ont dit leur exaspération et de temps en temps leur désespoir. Pourtant, l’espoir est là, il tient. Et c’est pour ça que je veux prendre ma part contre la démoralisation, les discours de haine, pour affronter ensemble les anciens périls et les nouveaux défis comme la nécessaire transition écologique", poursuivait-elle.

Christiane Taubira se déclarait enfin candidate : "Nous ferons ensemble pour rendre l’Etat plus attentif, plus attentionné, plus juste, plus efficace".

La socialiste a notamment promis une "conférence sur les salaires pour m’assurer que les entreprises qui ne veulent pas revaloriser les salaires ne puissent plus bénéficier des aides publiques".

Alors que la gauche s’éparpille à travers plusieurs candidatures dont aucune ne s’installe au-dessus de la barre des 10% d’intentions de vote dans les différents sondages, l’arrivée de Christiane Taubira est accueillie froidement à gauche. Certains y voient un revival de 2002, quand les voix accordées à la candidate à la présidentielle auraient été celles qui avaient manqué à Lionel Jospin pour être au second tour face à Jacques Chirac.

Christiane Taubira milite pour la Primaire populaire. Un évènement est d'ailleurs programmé cet après-midi place des Terreaux, avec le dévoilement des candidats de gauche qualifiés pour le scrutin.