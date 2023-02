Quartiers populaires : Renaud Payre veut "de l'interpellation directe"

Ce mercredi se tenait les premiers ateliers des Assises des Quartiers Populaires dans le 8e arrondissement de Lyon. Et force est de constater qu'il y avait assez peu d'habitants. "La salle était comble, se défend Renaud Payre. L'idée c'est que les élus n'orientent pas les débats mais écoutent. Il y avait des structures et des associations, mais aussi des habitants. Dire que c'est difficile de mobiliser les habitants en général et encore plus dans les quartiers populaires, c'est une réalité. C'est pour cela que nous faisons ces Assises".

Le 6 avril prochain, une séance plénière avec le ministre de la Ville aura lieu. "Nous voulons de l'interpellation directe. J'invite tous les habitants à s'y inscrire. Il faut interpeller", poursuit le vice-président de la Métropole de Lyon qui promet d'"engager des choses ensuite via des expérimentations et initiatives".

Puisque la collectivité dispose d'une équipe qui contrôle les Airbnb et l'encadrement des loyers, il est légitime de demander à Renaud Payre ce qu'il pense de l'affaire Sandrine Runel : "Toute forme d'entorse doit être combattue, c'est mon quotidien. Dès lors qu'un locataire qui intervient, nous agissons. Il faut combattre toute forme d'indignité, il ne doit pas y avoir d'exception".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Ateliers des Assises des Quartiers Populaires

05:10 Commerces de proximité

07:55 Lutte contre l'habitat indigne

10:18 Affaire Sandrine Runel