Métropole de Lyon : la Quinzaine du Climat est lancée

La collectivité dirigée par les écologistes entend proposer quotidiennement et durant deux semaines des ateliers thématiques en visio sur le réchauffement climatique et ce qui peut être fait dans l'agglomération lyonnaise pour lutter contre ce dernier. Ces ateliers auront lieu entre 12h et 14h.

L'évènement a été ouvert par le président Bruno Bernard, entouré de ses vice-présidents au Climat et à la Nature, Philippe Guelpa-Bonaro et Pierre Athanaze.

"Le dérèglement climatique impacte la vie quotidienne des habitants de la Métropole. En s’engageant résolument dans des actions très concrètes en faveur du climat, nous agissons sur notre environnement immédiat et contribuons à améliorer la qualité de vie dans la Métropole. C’est pourquoi cette quinzaine est l’occasion pour chacun de s’engager pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique", évoquait ce dernier dans un communiqué de presse.

Le premier webinaire porte sur les enjeux climatiques du territoire de la Métropole de Lyon. "Expliquer où on en est, où l'on se dirige et comment accélérer", indiquait en préambule Philippe Guelpa-Bonaro, qui détaillait ensuite le Plan Climat de la collectivité. Le programme complet des ateliers, dont la durée oscille entre 20 minutes et 1h30, est à retrouver en ligne, où il faut d'ailleurs s'inscrire pour y assister.