Madrid ou Alger sur Rhône, une réalité plus proche qu'on ne le pense

À cette époque, une bonne partie des élus EELV de Lyon n'étaient pas encore en politique ou militaient dans d'autres formations, leur parti œuvrait au sein des majorités de Gérard Collomb et de David Kimelfeld, élus à l'origine sous des étiquettes socialistes. Les militants EELV Thomas Dossus, pas encore sénateur, et Grégory Doucet, aujourd'hui Maire de Lyon, étaient encore salariés à Handicap International, où les rejoindra quelques années plus tard la future députée Marie-Charlotte Garin. Parallèlement, j'investissais une poignée d'euros dans une SCOP de produits locaux avec Bruno Bernard, un chef d'entreprise avisé qui n'était pas encore Président de la Métropole de Lyon.

Un article récent du Monde, publié le 23 juillet 2023, écrit par Stéphane Mandard, Richard Schittly, Laetitia Van Eeckhout et Juliette Garnier, reparle de cette comparaison avec Madrid, sur un constat partagé et déjà diffusé à l’époque par mon ami Bruno Charles, ancien vice-président EELV dans les majorités de la Métropole de Lyon de David Kimelfeld et Gérard Collomb : Lyon risque d'avoir bientôt le climat de Madrid, voire de l'Algérie. Et ça a déjà commencé.

Madrid sur Rhône : une réalité plus proche qu'on ne le pense

Lyon, et sa métropole, pourraient se métamorphoser en une version française de Madrid d'ici 2050. Il ne s'agit pas, quand je dis ça, de résister à une alliance de la droite et de l'extrême-droite, comme l'ont fait les socialistes espagnols le week-end passé ou de transformer la Place Bellecour en Puerta del Sol. Mais du fait que la température moyenne annuelle pourrait augmenter de 2,6 degrés par rapport à la période 1970-2000. Les jours de canicule pourraient tripler, atteignant 36 jours d'ici 2070. Un scénario qui, s'il n'est pas pris au sérieux, pourrait rendre la ville moins vivable.

L'Algérie à nos portes : une réalité qui se rapproche aussi

Il ne s'agit pas avec ce sous-titre d'une projection basée sur la théorie raciste du "grand remplacement" d'Eric Zemmour ou de Renaud Camus. Même si bien sûr, le changement climatique pourrait entraîner un afflux de réfugiés fuyant des régions devenues inhabitables à cause du changement climatique. Ceux-ci alors que l’empreinte carbone d’un Burkinabé ou d’un Camerounais est 4 ou 5 fois plus faible que celle d’un Français.

Non, il s'agit là aussi de changement climatique : si nous regardons plus loin, vers la fin du siècle, le tableau pourrait devenir encore plus sombre. Lyon pourrait connaître des températures proches de celles d'Alger. La Fête des Lumières se célébrerait sous un climat à 18 degrés. Le réchauffement climatique n'est pas une menace lointaine, comme certains lobbies voudraient nous faire croire, mais une réalité quotidienne comme en témoigne le fleuve Rhône, bousculé par ces changements.

Des parasols géants et des classes délocalisées : la nouvelle réalité des écoles lyonnaises

Cette année déjà, des parasols géants ont été installés dans une cinquantaine de cours d'école lyonnaises, anticipant un nouvel été caniculaire. En juin et en septembre, des classes sont délocalisées dans les gymnases, légèrement plus frais, et les trois dortoirs de la maternelle sont désertés au profit d'espaces ombragés à l'extérieur. Nos enfants vont non seulement être frappés dans le futur bien plus que nous par le réchauffement climatique : ils le subissent déjà aujourd'hui.

La végétalisation, une arme contre la chaleur urbaine

La Ville et la Métropole ont également lancé un programme ambitieux de végétalisation il y a une dizaine d'années, un plan accéléré fortement depuis leur arrivée aux commandes par les écologistes, mais jugé insuffisant par l'opposition. Des arbres sont plantés dans les rues, les écoles, les places, les parcs et les jardins publics. L'objectif est de fournir à chaque habitant un espace vert à moins de 300 mètres de chez lui. Cependant, ces efforts, aussi louables soient-ils, ne suffiront pas à abaisser les températures de plus de 2 degrés sur l'ensemble du territoire. Une ville, une Métropole, ça ne peut pas tout changer toute seule…

Politiques de réduction de la place de la voiture : une écologie punitive ?

Ces politiques visent également à limiter les épisodes de pollution qui accompagnent les vagues de chaleur. Mais elles suscitent les critiques des élus de droite, qui dénoncent une "écologie punitive". Pour eux, ces mesures imposent des contraintes excessives aux citoyens en matière de stationnement et de circulation automobile en donnant trop de place aux vélos.

Malgré ces critiques, l'exécutif de la Métropole de Lyon poursuit la construction d'un réseau de douze pistes cyclables à l’ombre de parcours végétalisés : les fameuses Voies Lyonnaises, pour que le vélo soit bien plus qu’un moyen de transport pour les cadres du centre-ville, mais irrigue aussi les villes du reste du Grand Lyon. L’idée est dans le cadre d’une ville affichée comme ayant pour objectif le zéro carbone en 2030 (ce qui semble ambitieux vu qu’elle produit actuellement 5 millions de tonnes de CO2) d’interdire à terme tous les véhicules thermiques dans la ville.

Lyon, pionnière depuis une décennie dans la lutte contre le réchauffement climatique

Pour prévenir le risque d'inhabitabilité pendant certaines périodes de l'année en raison du réchauffement, Lyon et la Métropole de Lyon ont commencé à prendre des mesures il y a une décennie. Les problèmes des îlots de chaleur urbains à Lyon sont accentués par plusieurs facteurs. Les rues non perméables, les surfaces sombres qui absorbent la chaleur, les structures denses des bâtiments et la concentration d'activités humaines (comme la circulation automobile, la climatisation et l'industrie) sont autant d'éléments qui contribuent à cet effet. Ces phénomènes peuvent engendrer des disparités thermiques pouvant atteindre une différence de 10 degrés entre l’hyper-centre et d'autres secteurs du Grand Lyon, comme les monts du Lyonnais.

La Métropole de Lyon a pris des initiatives à visée proactive pour y remédier. Parmi ces mesures, un programme de rénovation énergétique des logements a été lancé par Gérard Collomb et David Kimelfeld puis continué et renforcé dans son financement par Bruno Bernard. Il est à noter qu'en France, 45 % de la consommation énergétique est imputable au seul secteur du bâtiment. Un idée qui rencontre la difficulté d’une certaine bureaucratie, une pénurie de main d’oeuvre dans le secteur et la résistance de certains propriétaires qui louent leurs biens, peu enclins à engager des dépenses supplémentaires. Dans une ville où l'immobilier est un sujet de conversation incontournable, voire obsessionnel chez certains, l'histoire est très sensible. Surtout quand on connaît le poids des multipropriétaires à Lyon : les ménages propriétaires de cinq logements ou plus détiennent à eux seuls 57 % des appartements en location. Ils ont de quoi se faire entendre…

D'autre part, certains bâtiments sont difficilement rénovables. À l’inverse, dans le quartier Lyon Confluence, toutes les nouvelles constructions sont isolées de l'extérieur.

Vers une ville moins hospitalière ?

On peut se demander si Lyon ne risque pas de devenir inhospitalière pour ses habitants à l'horizon 2050. Le constat est alarmant : nous sommes face à une véritable métamorphose du climat. Et la métamorphose ne s'arrête pas là. Au-delà de la seule Métropole, la région lyonnaise est elle aussi menacée, avec des conséquences potentielles non seulement sur l'économie, l'agriculture, le tourisme, le fleuve Rhône mais aussi sur la biodiversité locale. Et sur nous et nos enfants.

