Face au réchauffement climatique, "le gouvernement n'est pas à la hauteur" selon le maire de Lyon Grégory Doucet

Cela n'a pas empêché Grégory Doucet de dire tout le mal qu'il pensait de la stratégie écologique du gouvernement d'Elisabeth Borne. Invité de RTL et de Stéphane Carpentier ce mercredi matin, le maire EELV de Lyon a regretté l'apathie des pouvoirs publics face au réchauffement climatique. "Ca fait 20 ans qu'il dure ce silence. Que ce soit Al Gore ou même Jacques Chirac qui disait 'la maison brûle et nous regardons ailleurs', ils nous alertaient au début des années 2000 sur la nécessité de nous bouger et de prendre au sérieux la menace du réchauffement climatique. Là, on est en train de la vivre dans nos chairs, dans nos corps", a indiqué Grégory Doucet.

"Le gouvernement aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Mais tous les précédents ne l'ont pas été également", a-t-il poursuivi, appuyant sur les promesses du début du premier mandat d'Emmanuel Macron : "On est allé de renoncement en renoncement".

Stéphane Carpentier, qui a probablement lu l'article récent et dithyrambique du Monde sur les efforts réalisés par les écologistes lyonnais pour lutter contre le réchauffement climatique, a ensuite demandé des conseils à Grégory Doucet, élevé au rang d'expert es mesures climats.

Le premier magistrat de Lyon a alors fait la promotion de son plan de végétalisation de 140 millions d'euros : "On va planter partout où c'est possible. On saisit toutes les opportunités pour rafraîchir la ville". A la question de savoir si ses premières actions font "baisser la température de manière concrète", Grégory Doucet a répondu : "Bien sûr".

Il a aussi évoqué le grand chantier de la rénovation thermique avec 350 millions d'euros engagés.

"Ce qui m'importe, ce n'est pas d'attendre que le gouvernement travaille, c'est de réaliser aujourd'hui les actions pour que demain les Lyonnais puissent bien vivre malgré le réchauffement climatique", concluait le maire EELV de la capitale des Gaules.