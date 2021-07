Changement climatique : des photos sur l’Hôtel de Ville de Lyon pour sensibiliser à la protection des pôles

A l’occasion des 60 ans du traité de l’Antarctique, qui protège le Pôle Sud, la mairie va afficher deux immenses photographies sur les grilles de l’hôtel de Ville, place de la Comédie. Une exposition visible tout l’été, comme dans 25 villes françaises, composée de deux clichés pour "sensibiliser le public à la protection des pôles et au changement climatique".

Comme expliqué dans un communiqué, "le changement climatique fait fondre la banquise, et plus près de nous la Mer de glace, qui a reculé de 2 km en 150 ans. Il crée aussi des phénomènes extrêmes à Lyon, l’une des villes françaises qui se réchauffent le plus : banalisation des canicules et des sécheresses, impact sur le niveau du Rhône et de la Saône, qui sont nos climatiseurs naturels".

La municipalité de Grégory Doucet qui se vante enfin d’actions concrètes pour inverser la vapeur, "en particulier en faveur de la végétalisation, de la piétonisation et de l’isolation de ses bâtiments".