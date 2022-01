Taubira et Hidalgo à Lyon : deux salles deux ambiances

Deux femmes se disputant un électorat assez proche. Un électorat présent aussi chez des soutiens d’Emmanuel Macron (bien que le parti son aile gauche qu’est Territoires de Progrès ait un peu de mal à exister mais ce sont plus les partis qui font les électorats ) et chez Yannick Jadot. Et peut-être chez Fabien Roussel si il continue sa campagne décapante.

Quel électorat? Celui d’une bonne partie de la gauche et d’un centre-gauche qui se réduit, qui est divisé entre un grand nombre des candidats précités, attaché à la solidarité et à la liberté, à l’Europe et au progrès, à une vision aux antipodes des délires identitaires d’Eric Zemmour et de Danielle Obono, du complotisme d’Asselineau et de Mélenchon.

Hidalgo et Taubira : qui localement dans la Métropole de Lyon autour des candidates ?

Sur Lyon et sa Métropole, Hidalgo fit le tour des deux bastions de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin remportés par les socialistes Cédric Van Styvendael et Héléne Geoffroy. Puis vint faire un tour dans son quartier d'enfance La Duchère. Et voir l’autre grand club de foot lyonnais où elle voulait jouer enfant. Son modèle social et culturel si spécial dans le monde du sport pro. Des mairies socialistes, de la Culture et du sport. Les classiques efficaces pour une élue PS.

De l’autre c’était une foule moins importante que prévue mais variée et enthousiaste qui attendait Madame Taubira venue déclarer sa candidature à la candidature de la primaire populaire aux présidentielles sur la colline qui télétravaille.

On y croisait de jeunes défenseurs de la cause animale comme l’amie Sophie Lavedrine. Des amateurs de plats carnés comme les radicaux de gauche Guillaume Lacroix et Jean-François Auzal. Des gens de la Culture venus voir l’amatrice du grand poète Léon-Gontran Damas. Des militants d’une des l’ex ailes gauche du PS. Et un vice-président de la Métropole de Lyon, l’un des rares élus apparentés socialistes locaux à ne jamais avoir fait partie des majorités de Gérard Collomb : Renaud Payre. Quelle ligne entre tous ces groupes? Quelle articulation entre les convictions laiques de nombre de soutiens et le socle imposé par le groupe de la primaire populaire qui ne l’est pas toujours beaucoup ? On verra répondent les soutiens.

Le rapport de forces politiques à Lyon

Reste que les présidentielles auront force de rapport de forces notamment à gauche. Admettons que tous soient présents sur la ligne de départ.Que Yannick Jadot rate la marche et ce sera toute la stratégie de potes de raclettes en cercles fermés de purs et durs de Grégory Doucet et de Bruno Bernard qui pourrait être remise en cause et leur hégémonie sur la gauche locale contestée. Que Taubira fonctionne bien et on retrouvera peut-être Renaud Payre à défier le seul député écolo de Lyon Hubert-Julien Lafferriere. Que Hidalgo résiste et tout restera possible pour l’ancien parti dominant de la gauche. Que Jadot fasse un bon score et cela confirmera une inquiétude de nos concitoyens pour la planète ainsi que la rente de EELV en la matière. A moins qu’Emmanuel Macron, comme l’annoncent les enquêtes d’opinion, reste l’un de ceux qui séduisent le plus les électeurs d’une bonne partie de la gauche dans les centres urbains comme le nôtre, ce qui pourra peut-être donner des idées à d’autres rentiers politiques locaux. Affaire à suivre.

Romain Blachier