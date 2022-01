Lyon veut devenir "climatiquement neutre" : les dessous de sa candidature

Le maire écologiste organisait un évènement fondateur autour de la candidature lyonnaise au programme "100 villes climatiquement neutres" de l'Union européenne. Baptisé "Lyon 2030", ce projet "vise à agir collectivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire et se placer dans une trajectoire européenne positive et ambitieuse".

La neutralité climatique, c'est lorsque les émissions de CO2 sont réduites à néant voire au minimum et que les émissions restantes sont compensées par des mesures de protection du climat.

Mais comment Lyon, qui sur certains aspects part de très loin, va-t-elle se réimaginer pour devenir climatiquement neutre en moins de 15 ans ? Grégory Doucet, qui dépend souvent de la Métropole de Lyon, a-t-il vraiment tous les leviers en main ?

L'élu écologiste présente cette candidature avec un constat autocritique : "Avec 518 000 habitants et 24 500 entreprises, Lyon, capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France, fait face à une responsabilité particulière". Pire encore, "Lyon fait partie des villes les plus touchées par le réchauffement climatique". Dans la région, la France, l'Europe ou le monde ? Selon quelles études ? On ne le saura pas, mais l'édile écologiste brandit le chiffre de 91 000 tonnes de CO2 produites chaque année par la ville de Lyon.

La candidature lyonnaise va donc dans un premier temps se reposer sur Sylvain Godinot, adjoint au maire en charge du Patrimoine et de la Transition écologique. L'élu est resté plutôt discret depuis l'été 2020. Et pour cause, il est en train de réaliser un inventaire pharaonique du patrimoine immobilier de la Ville et de chiffrer les travaux réalisables pour mettre fin à une gabegie probable liée au fait que la plupart des vieux bâtiments gérés par le conseil municipal sont des passoires énergétiques.

Lyon 2030, ce sera aussi "une transition dans la justice sociale". Les inégalités et la précarité éloignent en effet des personnes de la possibilité financière et matérielle d'agir pour le climat.

Grégory Doucet misera également sur des "investissements et achats publics exemplaires", "la production et la consommation responsable" que l'on imagine se retranscrire dans les cantines scolaires et enfin les mobilités durables. Les grands projets de Lyon ville 30km/h (qui entrera en vigueur le 30 mars prochain), de piétonnisations, de transport fluvial et de transformation de la rive droite s'intègrent à cette candidature européenne. Sur ces derniers points, la Ville sera ultra-dépendante de la bonne volonté (et des financements) de la Métropole de Lyon. Mais la place laissée au doute est infime, puisque les deux collectivités, mis à part certains sujets comme la culture et le social, travaillent en bonne intelligence.

Le Climate City Contract qui devra être signé si Lyon était retenue devra se construire avec les associations, entreprises mais aussi citoyens.

Le 27 janvier prochain, le conseil municipal de Lyon votera le dossier de candidature qui sera ensuite déposé dans la foulée auprès d'un jury. Ce dernier rendra sa décision en mars. Le rejet du projet lyonnais serait vécu comme un échec pour Grégory Doucet, mais on imagine mal l'Union européenne retoquer une aussi grande ville volontaire pour rejoindre le réseau de 100 agglomérations.