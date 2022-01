Lyon : sans autorisation pour défiler depuis Bellecour, les anti-pass vaccinal veulent saisir la justice

Le collectif Lyon pour la Liberté, mouvement de contestation du pass sanitaire et dès lundi vaccinal, a de nouveau exprimé sa colère ce vendredi. Après être montés au créneau en début de semaine, les militants accusent le coup. Et à nouveau à cause de la préfecture du Rhône : "Jeudi matin nous avions l'autorisation officielle de défiler à partir de la place Bellecour, mais dans l'après-midi un contre-ordre nous a été transmis pour nous refuser cette demande, sans aucune justification".

Un bras de fer est entamé entre les services de l'Etat et ceux qui les accusent "d'invisibiliser leurs cortèges". Le président de Lyon pour la Liberté, Thibault Pillet, assure que ces décisions de la préfecture "ont pour but de radicaliser les manifestants". Il invite néanmoins les participants aux défilés des samedis "de ne pas entrer dans ce jeu. Nous ne sommes pas des casseurs, pas des réacs. Le mot d'ordre est simple : ça ne sert à rien de tout brûler, restons pacifistes".

Thibault Pillet, prépare désormais un dossier afin de contester de probables décisions similaires à l'avenir, probablement devant le tribunal administratif. De son côté, les services de la préfecture du Rhône assurent mener un dialogue "systématique" tout en "prenant en compte de nombreux facteurs comme éviter les rues étroites ou le croisement avec une autre manifestation".

Lyon pour la Liberté aurait néanmoins trouvé un accord pour un cortège ce samedi, entre la place Maréchal Lyautey et le parvis Renée Richard, dans le 3e arrondissement de Lyon.