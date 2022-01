Lyon, troisième ville de France la plus dangereuse dans les transports en commun

C’est en tout cas le constat fait par Le Figaro dans son classement des villes de France où les transports en commun sont les plus dangereux.

Ayant accès aux chiffres de la délinquance, nos confrères ont classé les communes en fonction du ratio du nombre de vols et d’agressions constatées pour 1000 habitants.

Si Paris et Saint-Denis occupent les deux premières places, Lyon arrive sur la dernière marche du podium. Une troisième place pour l’année 2020 et ses 6533 vols, agressions physiques, verbales ou sexuelles, blessures volontaires et outrages à agents. Ce qui donne un ratio de 12,65 personnes victimes de l’un de ces faits dans les transports en commun lyonnais en 2020 pour 1000 habitants.

Des données en net recul par rapport à 2019. Le Covid-19, les confinements et la crainte de prendre les bus et métros ont par ricochet eu un impact sur la délinquance dans les TCL : les faits recensés sont 18% moins nombreux en 2020 que l’année précédente.

Il sera intéressant de connaître les chiffres de 2021, afin de savoir si la situation s’améliore, se stabilise ou retrouve des standards inquiétants.

Le Figaro complète son classement en indiquant que 63% des délinquants arrêtés pour les faits commis hors de l’Ile-de-France sont de nationalité française. Et que 74% des individus sont âgés de 13 à 29 ans.

Le classement complet est le suivant : Paris, Saint-Denis, Lyon, Montpellier, Grenoble, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse, Nice et Marseille. Ces onze villes sont les seules où plus de 1000 agressions dans les transports en commun ont été à déplorer en 2020.