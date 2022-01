Fin de l'alerte pollution et de la circulation différenciée à Lyon

"Compte tenu de l’évolution météorologique favorable (vents plus forts et couche d'inversion plus haute), les concentrations de polluants dans l’air sont bien moins importantes", a expliqué ce jeudi la Préfecture du Rhône.

En conséquence, le préfet du Rhône a décidé de mettre fin à la mesure de circulation différenciée. Elle était entrée en vigueur mercredi matin, avant d'être renforcée ce jeudi avec l'exclusion des Crit'Air 3 des centres-villes de Lyon, Villeurbanne et Caluire.

La circulation différenciée prendra fin à 18h. Cela marquera également la fin de l'abaissement de la vitesse de 20 km/h sur tous les grands axes du département.