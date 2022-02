Ce sont 10 000 autotests qui vont être distribués gratuitement au mois de février dans les écoles et les universités. La COMUE (Communauté d’universités et établissements) de l’Université de Lyon est à l’origine de cette opération également financée par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’objectif est "de limiter les risques de propagation de la Covid-19 et de briser les chaînes de contamination", précise l’Université de Lyon.