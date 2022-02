Encore un trafic de stupéfiants démantelé à Vénissieux

Deux personnes ont été interpellées lundi soir boulevard Lénine à Vénissieux par la police municipale alors qu'elles se trouvaient en pleine transaction de produits stupéfiants.

L'un des deux individus était en possession d'un sac de sport contenant 680 euros et plus d'1,2 kg de résine de cannabis et près de 200 grammes d'herbe.

Agés de 19 et 24 ans et défavorablement connus des services de police, les deux suspects ont été placés en garde à vue. Si le dealer présumé a nié les faits, le deuxième individu a reconnu être un client. Ce dernier a été libéré et sera convoqué en juillet prochain.

Le vendeur a lui été présenté au parquet et sera jugé en comparution immédiate.