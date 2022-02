"Journée noire aux TCL" à Lyon : les prévisions trafic dévoilées pour mercredi

Les syndicats avaient promis une journée noire ce mercredi pour dénoncer le projet d'allotissement aux TCL.

Et le mouvement sera semble-t-il bien suivi pour les transports en commun ne circuleront que de 6h30 à 19h30.

Concernant les métros, la ligne A circulera avec une fréquence de 4 minutes et la ligne B avec une fréquence de 5 minutes. Les métros C et D seront à l'arrêt. Et les deux funiculaires circuleront normalement.

Les trams T1, T5 et T7 ne sortiront pas des dépôts. Le T2 circulera avec une fréquence de 6 à 7 minutes, le T3 avec une fréquence de 9 minutes. Comptez un tram T4 toutes les 8 à 10 minutes et un T6 toute les 10 à 12 minutes.

Enfin, de nombreuses lignes de bus seront impactées.

"Les lignes suivantes circuleront normalement de 6h30 à 19h30 : 11, 12, 23, 61, 72, 84, 86, 96, 97, S2, S5, S7, S8, S10, S14, GE2, GE6, GE4, R2, R3.

Les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée : C2, C3, C6, C8, C9, C12, C13, C14, C15, C18, C19, C20, C21, C24, 9, 19, 33, 37, 45, 70 et 88. Les lignes 28, 29, 32, 47, 48, Zi5, T36, 111, 112, 115, 118, 132, 142, 171, 1 E, 2EX et les lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement.

Toutes les autres lignes de bus ne circuleront pas", précisent les TCL.