Grève des TCL à Lyon : c’est parti pour une journée de galère ce mercredi !

"Journée noire" dans les TCL ce mercredi. Les syndicats appellent à la grève pour protester contre le projet d’allotissement du réseau de transports en commun lyonnais.

Le mouvement s’annonce particulièrement suivi avec d’importantes perturbations tout au long de la journée.

Les TCL ne fonctionneront que de 6h30 à 19h30. De plus, les lignes C et D du métro ne fonctionnent pas ce mercredi tout comme les tramways T1, T5 et T7.

Les fréquences sont également allégées : toutes les 4 minutes pour le métro A et toutes les 5 minutes pour le métro B. Le T2 circule avec une fréquence de 6 à 7 minutes, le T3 avec une fréquence de 9 minutes. Comptez un tram T4 toutes les 8 à 10 minutes et un T6 toutes les 10 à 12 minutes.

De nombreuses lignes de bus sont aussi impactées.

Le détail est à retrouver ici