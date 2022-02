Lyon, la 5e ville la plus embouteillée de France en 2021

Derrière Paris, Marseille, Toulon et Bordeaux, Lyon est la 5ème ville la plus embouteillée de France d’après le “Traffic Index” annuel de Tom Tom sorti ce mercredi. Pourtant, les indices de circulation restent plus faibles que ceux de l’année 2019, à cette période où la pandémie ne faisait pas encore partie du quotidien. Celui du trafic moyen lyonnais n’a baissé que de 3% par rapport à 2019, ce qui correspond à la moyenne française. Une reprise du trafic tout de même positive d’après Tom Tom, puisque la France est l’un des pays européens s’étant le mieux redynamisé après 2020.

Pour ce qui est du trafic aux heures de pointe, les valeurs lyonnaises sont encore une fois à la baisse par rapport à 2019 : -8% de trafic lors des moments d’affluence, -10% uniquement le matin et -6% le soir, ce qui se rapproche encore une fois des chiffres de la France entière.

L’étude mondiale menée par Tom Tom a été accompagnée de données sur l’impact de la mise en place de ZFE, notamment dans la capitale, Paris. Cette mesure aurait permis en 2021 de réduire respectivement les émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de particules fines de 0,4% 0,7% et 35% dans cette zone.