Bocuse d'Or Europe : Tabata Mey nommée coach de la Team France

C'est la candidate française, Naïs Pirollet, qui a choisi Tabata Mey pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure.

"J’ai souhaité m’entourer de personnes avec qui je partage les mêmes valeurs. Tabata Mey est une cheffe pleine de vitalité et d’énergie qui s’engage toujours à 200% dans ce qu’elle fait. On partage la même détermination. De par ses multiples expériences et son parcours à l’international, Tabata Mey m’apporte du recul, une ouverture d’esprit et des conseils précieux. Un véritable bouillonnement permanent qui est extrêmement motivant. Je la remercie beaucoup d’avoir accepté de relever ce défi à mes côtés", a déclaré Naïs Pirollet, qui a remporté le Bocuse d'Or France.

De son côté, Tabata Mey, cheffe étoilée du restaurant Les Apothicaires, a exprimé sa "grande fierté d'accompagner Naïs et d'apporter son soutien au sein de l'équipe de France" : "Je suis d’origine brésilienne. Porter les couleurs du pays qui m’a accueillie est un honneur. Je crois en Naïs et je me retrouve dans sa volonté de ne jamais rien lâcher, sa curiosité, son engagement. Être sa partenaire est une marque de confiance dont je la remercie. L’objectif sera de donner le meilleur de nous-mêmes dans la bienveillance, l’écoute et l’échange".

Naïs Pirollet, diplômée de l'Institut Paul Bocuse, disputera le Bocuse d'Or Europe les 23 et 24 mars prochain, avec son commis Cole Millard. Elle aura 5h35 pour rendre hommage à deux produits incontournables de la gastronomie hongroise : la pomme de terre, pour le thème de l'assiette, et le chevreuil pour le plateau.