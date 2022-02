Lyon arrive 6e du Baromètre des villes cyclables, avec la sécurité comme point noir

Mais ce jeudi, à l’occasion de son congrès à Tours, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette a révélé son édition 2021 du Baromètre des villes Cyclables. Sur la base d’une enquête en ligne menée auprès de milliers de cyclistes et de 471 associations locales dans le pays, Lyon se classe 6e, avec la note de C.

C’est une évolution notable, car en 2019, Lyon n’obtenait que la note globale de D, avec comme points noirs la sécurité et les efforts des collectivités pour améliorer la situation. Ces derniers, notés E, sont aujourd’hui passés respectivement à D et à C.

Concernant les efforts de la mairie et de la Métropole de Lyon, les usagers leur reprochent en 2021 de ne pas suffisamment agir contre le stationnement des véhicules motorisés sur les itinéraires cyclables. Quant à la sécurité, il est considéré que circuler à vélo dans Lyon est "très dangereux" pour un enfant ou une personne âgée. Et que traverser un carrefour relève du parcours du combattant.

Concernant la cohabitation des différents modes de transports, le baromètre retranscrit bien l’incompréhension qui règne entre cyclistes et automobilistes. Les adeptes lyonnais du vélo estiment que le trafic motorisé (volume et vitesse) est "insupportable" en ville et que les personnes conduisant des véhicules motorisés ne les respectent "pas du tout".

Sucer la roue de Grenoble ?

Au concours du maire le plus écolo et le plus efficace que se livrent Grégory Doucet et Eric Piolle, c’est le Grenoblois qui l’emporte pour le moment sur le volet vélo. La capitale des Alpes est première de ce baromètre 2021 grâce au plébiscite réalisé par les usagers des aménagements cyclistes, même si le risque de vol de vélo reste élevé.

Strasbourg et Rennes complètent le podium tandis qu’une autre ville écologiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Annecy, arrive 4e. Cinquième, Nantes devance donc Lyon d’une courte tête.

"Lyon et Villeurbanne espèrent très vite vous rejoindre sur le podium", réagissait Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge des Mobilités, à l’adresse de ses voisins grenoblois.

👏 Félicitations à Grenoble qui obtient la 1ère note de l'édition 2021 du baromètre des villes cyclables de la @FUB_fr

Bravo à @EricPiolle @GillesNamur



➡️ 2 communes du @grandlyon Lyon et Villeurbanne espèrent très vite vous rejoindre sur le podium 😉 pic.twitter.com/PidUygMb4q — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) February 10, 2022