Lyon : coup d’envoi des travaux de la Guillotière et du nouveau passage piéton central

Comme annoncé vendredi dernier par le maire de Lyon Grégory Doucet, des travaux débutent ce lundi sur la place Gabriel-Péri.

L’élu écologiste a imaginé avec ses équipes "un nouveau cheminement piéton" pour fluidifier les déplacements à pied et ainsi lutter contre les attroupements sur la place qui possède une sortie de métro et un arrêt de tramway, avec les flux de personnes que cela génère.

Grégory Doucet expliquait que pour traverser le cours Gambetta, l’artère qui relie la frontière du 7e arrondissement au Rhône, il faut "traverser trois rues" et que "ce n’est pas agréable d’attendre à trois feux rouges".

L’édile a beau passer par cet axe en vélo tous les jours entre son domicile du 8e arrondissement et l’Hôtel de Ville, il semble fermer les yeux sur le fait que rares sont les piétons à respecter les feux à la Guillotière ou même à emprunter les passages protégés.

Mais alors pourquoi prévoir six à sept semaines pour créer un passage piéton central afin de traverser directement de la place Gabriel-Péri jusqu’à la place Pierre-Simon Ballanche au pied du Clip ? Parce que le chantier n’a justement rien de simple.

Aujourd’hui, voitures, bus, cyclistes et tramways empruntent ou traversent le cours Gambetta. Il faut donc modifier en profondeur le carrefour qui renvoie sur les rues Paul Bert et de Marseille, ainsi que le cours de la Liberté et la Grande rue de la Guillotière. On peut imaginer que dans le même temps, une voie cyclable plus conséquente voire protégée voit le jour.

Une fois ce passage piéton terminé, la Ville de Lyon et la Métropole devraient accélérer d’autres projets encore à l’étude comme la piétonnisation de la rue de Marseille ou la suppression des places de stationnement en épi à l’entrée du cours dans le sens Rhône-8e arrondissement.