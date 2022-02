Présidentielle 2022 : le maire de Jonage parraine Eric Zemmour

Dans le Rhône, c'est à nouveau Yannick Jadot qui récolte le plus de signatures ce mardi, puisque le réservoir d'élus écologistes est conséquent.

Deux élus ont décidé de soutenir Eric Zemmour pour que ce dernier participe à la course à l'Elysée. Sans surprise, le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes Christophe Boudot, qui annonçait cette semaine se détourner du Rassemblement national pour Reconquête, est l'un d'eux.

Mais la seconde signature est plus surprenante. C'est Lucien Barge, maire de Jonage, qui a parrainé l'ancien polémiste. Peut-être pour noyer le poisson auprès de ses administrés, il ne l'a pas fait avec sa casquette de maire mais avec celle de conseiller de la Métropole de Lyon. Edile depuis 1995, il a été encarté au RPR puis à l'UMP et les Républicains.

Candidat et élu sur les listes de Gérard Collomb aux élections métropolitaines de 2020 sur la circonscription Rhône Amont, Lucien Barge avait finalement bifurqué et rejoint le groupe LR, présidé par Philippe Cochet. La prochaine réunion risque fort d'être explosive entre élus du groupe car outre Lucien Barge, Christophe Girard a également parrainé Eric Zemmour et a rejoint Reconquête. Le maire de Caluire-et-Cuire, intransigeant sur la loyauté, risque fort de sévir même s'il n'a pas encore pris la parole à ce sujet.