Lyon : les Républicains reprochent aux écologistes de ne pas faire appliquer le Contrat d'Engagement Républicain

Or, à Lyon, ce n'est pas le cas. Lors du premier conseil municipal de 2022 fin janvier, l'opposition a donc questionné la majorité écologiste au moment de voter les subventions annuelles aux associations sportives de la ville.

Silence.

Le 10 février dernier, lors du conseil municipal extraordinaire consacré essentiellement à la ZFE, les Républicains ont récidivé avec une motion réclamant la mise en place du Contrat d'Engagement républicain. "Après avoir dit "il s'agit d'une obligation légale donc oui nous l'appliquerons", (Grégory Doucet) a appelé sa majorité à voter contre cette motion", dénonce le groupe présidé par le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver.

Les Républicains reprochent également à l'adjointe au maire chargée de l'Education, Stéphanie Léger, d'avoir estimé que le texte "ne fera que heurter la relation de confiance que la ville entretient avec ses partenaires associatifs".

"Ces propos sont pour le moins inquiétants de la part d'élus de la République en charge notamment des jeunes citoyens et qui se doivent de défendre l'ensemble des principes constitutionnels tels que la laïcité", conclut le communiqué des élus du groupe Droite, Centre et Indépendants.

Le Contrat d'Engagement Républicain comprend sept engagements que doivent respecter les structures réclamant des subventions : respect des lois de la République, liberté de conscience, liberté des membres de l'association, égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine et respect des symboles de la République.