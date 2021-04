Des états généraux de la laïcité organisés "que pour exclure l'islam" selon Najat Vallaud-Belkacem

L'évènement organisé par le gouvernement avec des intellectuels et des associations a notamment récolté l'indignation de Najat Vallaud-Belkacem. La candidate PS aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré au micro de France Inter mardi que la laïcité était n'était "convoquée régulièrement que pour exclure une religion, et en l'occurrence, l'islam".

"Il m'est souvent arrivée d'aller dans des établissements scolaires et d'avoir cette discussion avec des jeunes et des très jeunes, a poursuivi l'ancienne ministre de l'Education nationale. Et de me rendre compte qu'à force de voir la laïcité dévoyée par des instrumentalisations permanentes, beaucoup de jeunes finissaient par la considérer comme une ennemie de ce qu'ils étaient, de ce que leurs familles étaient".

Najat Vallaud-Belkacem concluait en révélant sa méthode, la seule à fonctionner visiblement : "Lorsque j'expliquais cela aux jeunes, leur regard sur la laïcité changeait, ils se rendaient compte que c'est une valeur, que c'est précieux et que ça mérite d'être respecté, aimé et chéri".