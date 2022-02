Lyon : des insoumis réclament une régie publique pour les TCL

Ce vendredi, dans un communiqué de presse, des insoumis s'attaquent au projet d'allotissement des TCL que pourrait mener Bruno Bernard. Pour rappel, le Sytral envisage de morceler l'exploitation des transports, avec des lots regroupant par exemple les métros et les tramways, un autre les bus et d'autres les agences commerciales. Alors qu'aujourd'hui, Keolis gère absolument tout.

"En clair, l'allotissement est synonyme de dégradations pour tous, sauf pour les dirigeants et les futurs actionnaires", tacle le Groupe d'Action Populaire - Les Pentes Insoumises. "EELV choisit décidemment le chemin libéral, comme le souhaite l'Union européenne par la mise en concurrence libre et non faussée", poursuivent-ils.

Pour ces membres de la France insoumise, il est plutôt nécessaire de créer une régie publique des transports, comme la Métropole de Lyon vient de le faire en 2022 avec l'eau. Et ainsi éviter un service "plus cher pour une efficacité moindre".

En attendant, le projet d'allotissement, qui pourrait voir le jour à l'expiration de l'actuel contrat passé avec Keolis, sidère également les salariés qui ont fait grève le 9 février dernier et qui pourraient remettre le couvert si le Sytral échouait à les rassurer sur le maintien de leurs avantages actuels.