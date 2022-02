Lyon : toujours moins de cas de Covid-19 hospitalisés aux HCL

Selon les données publiées ce mardi par les Hospices Civils de Lyon, 362 personnes sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux lyonnais contre 492 la semaine précédente et 531 il y a un mois.

Dans le même temps, le nombre de patients admis en réanimation poursuit sa décrue. Ils sont 40 à ce jour, contre 50 la semaine dernière. Avec 153 lits armés (sept en moins sur sept jours), les services de réanimation sont désormais occupés à hauteur de 89,5% dont 29,2% de patients dits "Covid +".

Après Israël, l’Angleterre et le Danemark, la France envisage de renoncer au pass vaccinal. Olivier Véran, ministre de la Santé, l'a conditionné à une décrue plus importante, il a déclaré ce mardi matin lors d'une audition au Sénat : "Il faudrait être à 1500 patients en réa : au rythme actuel on y sera dans 2 ou 3 semaines. Il faudrait aussi un taux d’incidence faible. On va l’atteindre, et là aussi d’ici 2 ou 3 semaines maxi, c’est une bonne nouvelle".

C'est donc à la mi-mars que le pass vaccinal pourrait prendre fin, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle 2022.