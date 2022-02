Crise Russie-Ukraine : "Important d'être unis" selon Bruno Bernard au rassemblement à Lyon

Et notamment des élus écologistes, à commencer par le plus puissant d'entre eux : Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. "Nous sommes ici pour soutenir les Ukrainiens dans cette situation difficile, inacceptable, et c'est important que les Français et les Européens soient unis face à cette agression", a-t-il déclaré, aux côtés de la maire du 9e Anne Braibant Thoraval, de ses vices-présidents Emeline Baume et Pierre Athanaze ou encore du conseiller régional Axel Marin.

Dans la petite foule, quelques pancartes : "Paix en Europe", "Stop Putin, stop war" ou encore "Jadot 2022".

Ce mardi, nouvelle journée d'escalade puisque l’Otan s’attend à une attaque russe de grande envergure en Ukraine. Vladimir Poutine a demandé au Sénat l’envoi de troupes russes pour soutenir les territoires séparatistes. Le président américain Joe Biden doit s’exprimer sur le sujet ce mardi soir à 20h, heure française.