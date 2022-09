Le député du Rhône Thomas Rudigoz demande l’ouverture d’une enquête parlementaire sur le financement russe des partis étrangers

Avant de continuer : "Nous ne pouvons accepter aucune ingérence de ce type !".

Dans cette lettre, les députés évoquent des informations déclassifiées des renseignements américains selon lesquelles le pays dirigé par Vladimir Poutine aurait versé plusieurs centaines de millions d’euros à certains partis étrangers depuis 2014. Cet argent aurait eu deux objectifs : influer sur certaines élections ou augmenter l’influence du Kremlin.

Les propos de l’ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean-Maurice Ripert, qui a mentionné la semaine dernière, le fait que "personne n'ignorait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français d'un certain bord venaient et ne repartaient pas les mains vides" sont également repris.

"Le rapprochement entre ces deux informations ne peut que jeter le plus grand trouble auprès de ceux qui, comme nous, sont attachés à notre démocratie" écrivent les députés.

Les prêts contractés à des banques russes par le Front National ou encore la nomination d’anciens dirigeants français au conseil d'administration d'entreprises russes sont des informations qui suffisent à ouvrir une enquête "afin de savoir si des partis politiques français -et lesquels- ont bénéficié de financements russes" terminent-ils.