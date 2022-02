Métropole de Lyon : premier bilan du Revenu Solidarité Jeunes, neuf mois après son inauguration

Moins d’un an après sa mise en place, le Revenu Solidarité Jeunes (RSJ) dresse son premier bilan. Pour rappel, le Conseil de la Métropole avait adopté le 15 mars 2021 cette aide financière d’une durée de 24 mois maximum, pouvant s’élever à 400 euros, à destination de jeunes de moins de 25 ans sans emploi ou sortis du système éducatif, résidents de la Métropole de Lyon depuis plus de six mois et bénéficiaires d’aucune autre aide.

“717 jeunes ont intégré le filet de sécurité que constitue le RSJ. Dans 91% des cas, les jeunes n’avaient aucune ressource et le montant du RSJ était alors de 400 €. Pour 20% d’entre eux, ils sont dans une situation de grande précarité sur le volet logement, 9% sont SDF et 11% dans des foyers. Seuls 16% ont un logement autonome, tandis que les autres résidents chez un tiers, de manière plus ou moins précaire,” détaille la Métropole. Quant aux perspectives d’avenir, parmi les 717 jeunes qui ont intégré le RSJ, 231 en sont sortis. La Métropole de Lyon précise que 44% d’entre eux ont trouvé un emploi ou une formation.

Avec les retours d’expérience des jeunes bénéficiaires du RSJ, les conditions d’obtention de ce dernier ont été assouplies entre temps : le niveau de précarité requis des familles a été revu, ce qui permet d’ouvrir ce revenu aux jeunes rattachés à leurs parents, mais dont les moyens financiers ne permettent pas l’accès au permis de conduire, à la formation ou à l’emploi. À noter que le RSJ est à présent versable sur un livret A en attendant que le jeune puisse accéder à un compte bancaire.

“Je me suis retrouvée à la rue et j’ai eu mon interdiction bancaire après qu’un proche ait abusé de ma confiance et signé des crédits en mon nom, dans mon dos. Mais j’ai décidé de ne pas baisser les bras, pour retrouver confiance en moi et être à l’abri, j’ai fait appel aux services sociaux. C'est pour ça que j’ai demandé le RSJ, témoigne Mélissa, 24 ans. Cela m’a permis de faire une demande de logement et de pouvoir passer mon CAP d’agent polyvalent dans la restauration en parallèle.”

L’évaluation du RSJ se poursuit, et deux rendus seront collectés en avril et en septembre 2022. L’objectif est de déterminer son impact sur les jeunes qui en bénéficient, et d’identifier ce qui freine les jeunes qui n’y font pas appel, et donc pour adapter au mieux le Revenu Solidarité Jeunes.